Tumulte bei Räumung des Asylwerberheims

Bei der Suche nach Unterbringungsplätzen für Asylwerber will die Landesrätin nun kräftig aufs Gas steigen. „Unser Ziel ist, die vom Bund geforderte Quote zu erfüllen.“ Ein Brief an alle Bürgermeister mit der Bitte um Unterstützung bei der Quartiersuche, geht in den nächsten Tagen hinaus. „Wir nehmen auch Kontakt zur Bundesimmobiliengesellschaft und zur Kirche auf“, sagt Kaufmann-Bruckberger. „Wenn wir in 400 Gemeinden nur jeweils zwei Plätze bekämen, hätten wir unser Soll erfüllt und die Integration wäre leichter.“