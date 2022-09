Hohe Energiepreise treiben NÖ Industrie in prekäre Situation

Die Schmelzöfen von Neuman Aluminium in Marktl (Bezirk Lilienfeld) werden künftig mit Heizöl befeuert werden. Damit spart der Aluminiumverarbeiter künftig neben 80 Prozent des Gasverbrauchs (etwa 77.000 Megawattstunden jährlich) auch viele Kosten ein.

Weniger Kosten, mehr CO 2

„Das ist eine Investition in die Versorgungssicherheit und die Ökonomie des Unternehmens. In umwelttechnischen Belangen ist das natürlich nicht sinnvoll“, gibt Georg Feith, Geschäftsführer der CAG Holding, in die Neuman eingegliedert ist, aber zu. Der CO 2 -Ausstoß steige durch das Heizöl um 30 Prozent. Und damit ab 1. Oktober auch die CO 2 -Steuer auf rund 500.000 Euro.

Die Energiekosten haben sich für den größten Arbeitgeber im Bezirk Lilienfeld durch die Krise aber verdreifacht und werden heuer etwa 16 Mio. Euro ausmachen – obwohl ein Teil der Energie langfristig günstiger gedeckt war, so Feith. „Laufen diese Verträge aus, wird die Situation noch prekärer“, warnt er. Ein Schicksal, das viele energieintensive Betriebe in ganz NÖ teilen, wie Industrieökonom Herwig W. Schneider weiß.