Höher, schneller, weiter: Niederösterreichs Staatsmeister geehrt

115 Staatsmeistertitel im Einzel, dazu acht in Teambewerben. Niederösterreichs Sportlerinnen und Sportler konnten auch im Jahr 2022 ordentlich aufzeigen. Am Montagabend wurden Sie im festlichen Rahmen in der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) dafür geehrt.