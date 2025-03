Höchstgericht prüft Wahl: Der neue Gemeinderat startet trotzdem

Unter nicht gerade freundschaftlicher Stimmung wird sich in der ersten April-Woche mit Verspätung der Gemeinderat der Gemeinde Kematen an der Ybbs im Bezirk Amstetten konstituieren. Weil die SPÖ, wie erwartet, das Ergebnis der Gemeinderatswahl nun vor dem Verfassungsgerichtshof anfechtet, ist die politische Stimmung in der Ybbstalgemeinde derzeit im Keller.

Nach der Zurückweisung bei der NÖ Hauptlandeswahlbehörde ruft die SPÖ nun eben den VfGH an. Der Bescheid der Landeshauptwahlbehörde "hat uns bestätigt, dass mindestens (!) 15 Wahlkarten rechtswidrig ausgestellt wurden“, teilte die Ortsgruppe am Dienstag mit. Dennoch seien seitens der Behörde keine Konsequenzen gezogen worden.