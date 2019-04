Höchste Alarmstufe bei Bauernhof-Brand im Bezirk Neunkirchen

Weil das Wirtschaftsgebäudes eines Vierkanthofes in Kienegg in der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) in Flammen stand, ist am Dienstagabend die höchste Alarmstufe ausgelöst worden. Der Brand brach Resperger zufolge gegen 21.30 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer demnach bereits auf zwei Flanken des Hofes übergegriffen. "Die Flammen waren zu diesem Zeitpunkt schon kilometerweit zu sehen", betonte der Sprecher in einer Aussendung.