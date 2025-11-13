Berührender Moment: Hochzeit auf Palliativstation in Amstetten

Reinhard Tauscher, der an einer Krebserkrankung leidet, und seine langjährige Lebensgefährtin Carmen Antonijevic gaben sich das Ja-Wort.

Und zwar direkt auf der Palliativstation des Klinikums Amstetten, wie die NÖ-Landesgesundheitsagentur am Donnerstag berichet.

"Die beiden sind seit 15 Jahren ein Paar und haben sich nun in einem berührenden Moment das Eheversprechen gegeben", heißt es in einer Aussendung. Engagiertes Team machte Herzenswusch möglich Möglich seie die Trauung durch das engagierte mobile Palliativteam des Klinikums gewesen, das gemeinsam mit der Krankenhausleitung die Organisation übernahm.

"Vom Standesbeamten über eine liebevoll gestaltete Hochzeitstorte bis hin zu Blumen und einem Glas Sekt - alles wurde vorbereitet, um dem Paar eine würdevolle und festliche Zeremonie zu ermöglichen", heißt es.

Als Trauzeuginnen begleiteten auf Wunsch des Paares die leitende Diätologin Andrea Waser sowie Diplomkrankenpflegerin Nina Kreimer vom mobilen Palliativteam den besonderen Tag. Menschliche Begleitung „Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Patientinnen und Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich zu begleiten - dazu gehört auch, Herzenswünsche zu erfüllen“, betont Oberärztin Elisabeth Mock vom Landesklinikum Amstetten.