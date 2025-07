Letzter Wille: Mann lässt bei Beerdigung Geld vom Himmel regnen

Letztes Geschenk an die Gemeinschaft

Der 58-jährige Darrell Thomas war in der US-amerikanischen Großstadt Detroit bereits bekannt für seine Großzügigkeit. In seinem Testament äußerte er einen außergewöhnlichen Wunsch: Er wollte, dass bei seiner Beerdigung aus einem Helikopter Geld hinausgeworfen wird – als letzte Gabe an seine geliebte Nachbarschaft.

Am 27. Juni 2025 gegen 13 Uhr wurde dieser Wunsch Wirklichkeit. Seine Söhne Darell und Jonte Thomas organisierten einen Hubschrauber, der über in der Nähe der Conner Street sowohl Rosenblätter als auch Bargeld abwarf. Insgesamt standen dabei etwa 5.000 US-Dollar (etwa 4.200 Euro) zur Verfügung.