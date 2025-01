Hochkar: Skifahrer kollidierte mit Kind und wurde schwer verletzt

Der Sportler war am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Piste Nr. 1 am Weg ins Tal. Dabei soll er mit einem unbekannten Kind kollidiert und zu Sturz gekommen sein, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Der Ski-Gast zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er von der Bergrettung und dem Rettungsdienst erstversorgt werden musste. Danach wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.