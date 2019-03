"Das fördert das räumliche und logische Denken", erklärt Direktorin Sandra Reich. Gergeley macht es vor allem Spaß. "Die Schere zwischen dem, was die Kinder von zu Hause mitbringen wird immer größer", erklärt Reich.

Manche können schon in der Volksschule hervorragend rechnen, wie Gergeley. "Wenn ich kann, will ich Physiker werden", sagt der Achtjährige. Wie sein Vater. Der Unterricht mit den Großen mag er. Was besonders? "Versteckte Wörter herausfinden, rechnen. Solche geilen Sachen.". Im normalen Unterricht fehle ihm das. Manchmal sei er beim Lösen von Aufgaben schneller fertig, als die Schulkollegen. "Da ist mir bissi fad. Aber dann stelle ich mir selbst Rechnungen im Kopf."