Hitzewelle: Zuerst Badespaß, dann Unwetter

Die sengende Hitze ließ am Mittwoch den Osten Österreichs mit tropischen Temperaturen gehörig schwitzen. Im Vorfeld einer Gewitterfront gab es den bisher heißesten Tag des Jahres. In Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck/ Leitha) wurden 36 Grad gemessen – das war Österreich-Rekord.

Wer nicht ins Freibad oder zum Badeteich kam, der musste leiden – oder fand anderweitig Abkühlung. Wie in Tulln, wo Kinder kurzerhand die Wasserfontänen des Springbrunnens am Hauptplatz nutzten.

Am Nachmittag wendete sich in einigen Regionen des Landes das Blatt ganz gewaltig. Die Gewitter entluden sich im Minutentakt. Zuerst kam der Hagel im Waldviertel. In Groß Meinharts im Bezirk Zwettl rechnen die Bauern mit schweren Schäden an Feldfrüchten. Niederschlagsmengen von 50 bis 60 Millimeter pro Quadratmeter ließen das Wasser von den umliegenden Feldern in den Ort schießen. "Aber wir konnten mit Sandsäcken und provisorischen Erddämmen erreichen, dass die meisten Gebäude verschont blieben", erzählte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Robert Leonhartsberger.

Nicht weit entfernt, in Langschlag war die Feuerwehr bis in die Abendstunden mit dem Auspumpen von Kellern beschäftigt. Im Großraum Krems hat es den sonnigen Nachmittag ebenfalls wortwörtlich verhagelt. Der Schaden dürfte sich aber in Grenzen halten: Gewarnt durch die Hagel-Unwetter von vor knapp zwei Wochen im Mostviertel, schützen viele ihre Autos mit Decken.