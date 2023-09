Hinweise gesucht: Juweliergeschäft in Haugsdorf wurde überfallen

Ein Juweliergeschäft in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) ist Schauplatz eines Überfalls geworden. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge hatte der Täter den Eigentümer am Montagnachmittag mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und flüchtete schließlich mit Schmuck und Wechselgeld in unbekannter Höhe.