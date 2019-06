Hinterbrühl: Seegrotte musste gesperrt werden

„Aufgrund von Wartungsarbeiten in der Seegrotte können bis auf Weiteres leider keine Führungen durchgeführt werden“, ist auf der Homepage der Seegrotte Hinterbrühl zu lesen. Just vor den ersten heißen Tagen des Jahres ist im kühlen Schaubergwerk kein Betrieb. Hintergrund sind Sicherheitsmängel, die nun behoben werden müssen.

In regelmäßigen Abständen wird das ehemalige Gipsbergwerk von der Montanbehörde Ost kontrolliert, erklärt ein Sprecher des zuständigen Nachhaltigkeitsministeriums. So habe es auch am 24. Mai eine Begehung der Stollen gegeben. „Dabei wurden relevante Sicherheitsmängel festgestellt“, erklärt er. Noch bevor die Behörde einen Bescheid erließ, schlossen die Betreiber die Seegrotte vorübergehend. Sie müssen nun bis 30. Juni ein Sicherheits- und Sanierungskonzept vorlegen.