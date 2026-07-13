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Wiener Neustadt

Wo auch der Kanzler gerne feiert: Weißes Fest im Himmelblau

Der Beachclub am Achtersee ist im Sommer eine der angesagtesten Adressen in Niederösterreich. Das wurde beim Weißen Fest am Wochenende deutlich.
13.07.2026, 12:05

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Zwei Frauen in weißen Outfits lächeln bei einer Party im violetten Licht.

Der Beachclub Himmelblau in Wiener Neustadt ist mittlerweile für seine ausgelassenen Sommerfeste bekannt. Nicht nur Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), sondern auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich nutzen das mediterrane Flair am Achtersee gerne für Veranstaltungen – etwa für Wahlkampf-Events oder die „Lange Nacht der Wirtschaft“.

Party-Location

Am vergangenen Wochenende verwandelte sich das Himmelblau für ein weißes Fest in eine riesige Party-Location. Die Premiere von „The White Beach - Mediterranean Summer Elegance“ von Veranstalter Martin Haslinger zog viele bekannte Gesichter aus der Region an. Ganz in Weiß gekleidet feierten die Gäste bis 1 Uhr morgens zu den DJ-Sounds von The Disconaut, Tom Snow und Steve Hope.

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SC-Vorstand Dietmar Messner, SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Rainer Spenger mit Ehefrau Dara, Gemeinderätin Barbara Dunst, Rathaus-Pressechef Thomas Iwanschitz mit Gattin Sabine, Wirtschaftskammer-Chefin Andrea List-Margreiter oder Innenstadt-Juwelier Thomas Freiberger und Kurt Trauner jr. hatten sich in die weiße Schale geschmissen und am Fest sichtlich viel Spaß.

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TV-Moderator Volker Piesczek

Zwei Frauen in weißen Outfits lächeln bei einer Party im violetten Licht.

Ina Abdou und Nicole Kroisleitner

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Gigi und Michael Albert

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Juwelier Thomas Freiberger und Kurt Trauner jr.

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Veranstalter Martin Haslinger, Patrizia Dzakič vom Team Himmelblau sowie die beiden Betreiber Agron und Arben Merturi

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Schmuck- und Immobilien-Spezialist Michael Albert und seine Frau Gigi Kosch-Albert, TV-Moderator Volker Piesczek, die Himmelblau-Besitzer und Unternehmer Sabine und Jürgen Uhl, Ina Abdou und Nicole Kroisleitner ließen sich von Patrizia Dzakič vom Team Himmelblau sowie den beiden Hausherren Agron und Arben Merturi mit feinsten Köstlichkeiten, Weinen, Champagner und Cocktails verwöhnen.

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