Wo auch der Kanzler gerne feiert: Weißes Fest im Himmelblau

Der Beachclub Himmelblau in Wiener Neustadt ist mittlerweile für seine ausgelassenen Sommerfeste bekannt. Nicht nur Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), sondern auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich nutzen das mediterrane Flair am Achtersee gerne für Veranstaltungen – etwa für Wahlkampf-Events oder die „Lange Nacht der Wirtschaft“.

Party-Location

Am vergangenen Wochenende verwandelte sich das Himmelblau für ein weißes Fest in eine riesige Party-Location. Die Premiere von „The White Beach - Mediterranean Summer Elegance“ von Veranstalter Martin Haslinger zog viele bekannte Gesichter aus der Region an. Ganz in Weiß gekleidet feierten die Gäste bis 1 Uhr morgens zu den DJ-Sounds von The Disconaut, Tom Snow und Steve Hope.