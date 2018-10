Himberg: Skelett bei Räumung in einem Abbruchhaus gefunden

Gruseliger Fund am Montag in einem Abbruchhaus in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha. Arbeiter entdeckten bei der Räumung ein menschliches Skelett und alarmierten die Polizei. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich rückte an, um Spuren und Knochen zu sichern.

Ermittlern ist das Haus nicht unbekannt. Vor drei Jahren, im Oktober 2015, kam es hier zu einem Mord. Damals tötete ein 52-jähriger Ungar seine Lebensgefährtin. Der Täter konnte festgenommen werden und verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe. Ob der Fund des Skelettes in irgendeinen Zusammenhang mit der Gewalttat im Jahr 2015 steckt, wird derzeit von der Kripo ermittelt.