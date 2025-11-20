Hilfsaktion für Familie eines tödlich verunglückten Landwirts (46) angelaufen

Der tödliche Arbeitsunfall, bei dem vor zwei Wochen der 46-jährige Landwirt Herbert Schmidt beim Abladen von Rüben ums Leben kam, wird im Bezirk Melk noch lange nicht vergessen.

Der Mann hinterließ am Hof in Mauer in der Gemeinde Dunkelsteinerwald eine Frau mit drei Kindern, wobei zwei Buben noch minderjährig sind. Für sie wurde jetzt ein Spendenkonto eingerichtet.

Die Gemeinde stand nach dem tragischen Unglück unter Schock. Wie berichtet, wurde Schmidt beim Abladen von Rüben von der Bordwarnd des Anhängers getroffen und war danach vom Ladegut verschüttet worden.

"Die Anteilnahme war enorm“, berichtet Bürgermeister Josef Berger vom vorwöchigen Begräbnis. Schmidt war Mitglied der Feuerwehr in Mauer und allgemein als zugänglicher und hilfsbereiter Kamerad, Nachbar und Familienmensch bekannt und sehr geschätzt. Die Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb war völlig auf den 46-Jährigen ausgerichtet. Nun soll seine Familie in ihrer Existenz unterstützt werden.

Spendenkonto

Spendenkonto mit IBAN: AT61 4715 0763 6467 1400.