Hilfe für überforderte Wanderer: Bergretter rückten zweimal aus

Nachdem der angeforderte Hubschrauber die Person in einem ersten Sichtungsflug nicht auffinden konnte, stieg eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau über den Zerbenriegelsteig auf und konnte um etwa 14Uhr Sichtkontakt herstellen.

Schwierige Bergung

In dem brüchigen und steinschlaggefährdeten Gelände war eine Bergung durch den Hubschrauber gefahrlos nicht möglich, weshalb die Bergemannschaft die Person am Seil über eine Querung sicherte und einige Höhenmeter weiter aufstieg. An einem passenden Platz konnte schließlich die Taubergung des Wanderers sowie der Bergemannschaft durch den Helikopter durchgeführt werden.