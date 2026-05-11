Herminator beim Eis-Greissler: Was Unternehmer vom Skistar lernten

Mit zwei olympischen Goldmedaillen, sechs Medaillen bei Skiweltmeisterschaften und 54 Siegen im Weltcup zählt der „Herminator“ zu den erfolgreichsten Skirennläufern der Geschichte. Bis heute ist Hermann Maier ein Publikumsmagnet. Bei einem besonderen Business-Event in der Erlebniswelt des Eis-Greissler in Krumbach gab Hermann Maier tiefe Einblicke in seine persönliche Erfolgsgeschichte. Die Raiffeisenbank Region Wiener Alpen hatte regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit geboten, vom Ex-Skiprofi und Ausnahmetalent zu lernen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Raiffeisenbank Region Wiener Alpen Hermann Maier gab beim Event auch Eis aus.

Beim Meet & Greet sprach der „Herminator“ mit Raiffeisen-Direktor Hannes Wedl und Eis-Greissler-Unternehmerin Andrea Blochberger über persönliche Erfolgsstrategien, Herausforderungen und den Umgang mit Drucksituationen. Dem Abend vorausgegangen war eine Höhlenexpedition der etwas anderen Art. Dabei stellten sich Unternehmer und Kunden der Raiffeisenbank bewusst ungewohnten Herausforderungen. In völliger Dunkelheit, engen Passagen und körperlich fordernden Situationen war Teamwork und mentale Stärke nötig, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen. Hermann Maier zog Parallelen zwischen den ungeahnten Extremsituationen im Sport und kniffligen unternehmerischen Entscheidungen. Für seinen persönlichen und sportlichen Werdegang war vor allem Mut und Durchhaltevermögen besonders wichtig. „Zweifel habe es immer wieder gegeben, doch genau in diesen Momenten sei es wichtig, weiterzumachen und an sich zu glauben“, erklärte die Skilegende.

120.000 Besucher pro Jahr Andrea Blochberger und Direktor Hannes Wedl zogen Parallelen zur Unternehmenspraxis. Entscheidungen unter Unsicherheit, neue Projekte trotz Risiken und die Fähigkeit, auch in schwierigen Phasen motiviert zu bleiben, seien wesentliche Erfolgsfaktoren, so lautete ihr Resümee des Abends. Was vor zehn Jahren als kühne Vision der Familie Blochberger begann, ist heute übrigens eines der beliebtesten Ausflugsziele Niederösterreichs. Mit 23 Stationen und Fahrgeschäften, dem interaktiven „Wolkenfänger“, der „Bucklbahn“ und dem neuen „Wiesenwalzer“ lockt der Eis-Greissler Erlebnispark heute bis zu 120.000 Besucher im Jahr. Ende Mai wird das zehnjährige Jubiläum groß gefeiert. In der Jubiläumswoche vom 26. bis 31. Mai locken spezielle Eiskreationen und ein breites Unterhaltungsprogramm Familien an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martina Berger Fabian Blochberger ist Magier Fab Fox.