65.000 Arbeitslose in NÖ: SPÖ-Landeschef Hergovich kritisiert Schwarz-Blau

Es sind dunkle Wolken, die über dem Arbeitsmarkt in Niederösterreich liegen. Mehr als 65.000 Menschen sind aktuell ohne Job, die Arbeitslosigkeit ist mit Jänner bereits den 21. Monat in Folge gestiegen.

Am Dienstag formulierte der Sozialdemokrat fünf Ideen, wie die Jobkrise bekämpft werden könnte. Hergovich fordert unter anderem eine Wiederaufnahme Modellprojekts Marienthal, wo es eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose gab. "Dieses Projekt sollte vergrößert, also auf zusätzliche Regionen ausgedehnt werden.

Außerdem soll, so der SPÖ-Landesparteichef, in landesweite Arbeitsstiftungen investiert werden, die Weitergabe günstiger Energie durch den Landesenergieversorger EVN sei ebenfalls dringend notwendig. "Die Wiederaufnahme der Wohnbauförderung für großvolumigen Wohnbau muss zudem in vollem Umfang stattfinden", so Hergovich.

Hoffnungsschimmer

Laut FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz gibt es aber auch den einen oder anderen Hoffnungsschimmer am Arbeitsmarkt.

„Trotz einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten beiden Jahren suchen niederösterreichische Unternehmen kräftig nach potenziellen Mitarbeitern. Mit 12.849 offenen Stellen und 1.107 verfügbaren Lehrstellen steht ein großes Angebot an freien Stellen zur Verfügung, denn das sind weiterhin um 26 Prozent mehr als im Vorpandemiejahr 2019“, berichtet Rosenkranz. Hier biete das AMS NÖ eine breite Palette an Qualifizierungsmaßnahmen an, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen.