Helpline aus Korneuburg berät Tierbesitzer bei Problemen

Es stehen zwölf Expertinnen und Experten aus den Bereichen Tierrecht, Ernährung und Verhalten, Familiencoaching, Krisenmanagement und Trauerbegleitung zur Verfügung und beraten telefonisch bei Problemen mit Haustieren. Aktuell werden Beratungen zu Hunden, Katzen, Pferden, Eseln, Kaninchen, Meeresschweinchen und Geflügel angeboten. Eine Beratung zu exotischen Haustieren sei in Planung.

„Wir bieten mit unserer telefonischen Direkthilfe einen ersten Impuls zur individuellen Fragestellung, begleiten aber auch bei komplexeren Themen unsere Anrufer gerne weiter“, so Dorfner-Rösel. Die Helpline soll dazu beitragen, dass Tier und Mensch gut miteinander leben und so Abgaben in Tierheimen aufgrund von fehlendem Wissen vermieden werden.