Schwarm von Heißluftballonen über dem Mostviertel: 84 Starter bei EM

Mit spektakulären Massenstarts und beeindruckenden Bildern am Mostviertler Himmel begeistern derzeit die Teilnehmer der 23. Europameisterschaften im Heißluftballonfahren. 84 Pilotinnen und Piloten aus 21 Ländern sind am Start. Sie suchen bis zum kommenden Samstag in zahlreichen Wettfahrten ihre Meister.

Eigentlich sollten schon am Samstagabend beim großen Eröffnungsfestakt die Ballone am Himmel tanzen, doch eine sehr unberechenbare Gewitterfront verhinderte die luftigen Attraktionen. Auch etliche Trainingsfahrten fielen dem Wetter zum Opfer.

Sonntagabend gelang dann nach längerer Wartezeit wegen erneuter Gewitterwolken die erste Wettfahrt. Und auch am Montagfrüh war der Ballonschwarm von Wieselburg aus schon wieder Richtung Westen zu beobachten. Für Hobbyfotografen ist das Spektakel eine Freude, stolz rückte auch die Feuerwehr Wieselburg ihre Einsatzzentrale mit dem außergewöhnlichen Himmelsschmuck auf ihrer Facebook-Seite in den Fokus.