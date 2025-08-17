Wetterwechsel mit heftigen Gewittern bescherte Feuerwehren in NÖ Einsätze

Der Abbruch der Hitzewelle mit dem stürmischen Wetterwechsel hielt Samstagnachmittag zahlreiche Feuerwehren in einigen Teilen Niederösterreichs auf Trab. Im Wald- und Mostviertel, sowie im Zentralraum in und rund um St. Pölten mussten die Wehren zu Unwettereinsätzen ausrücken.

Fünf Einsätze nach heftigen regionalen Niederschlägen vermelde etwa die Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) am frühen Abend. In mehreren Fällen handelte es sich um überflutete Keller, die von den Feuerwehrleuten ausgepumpt werden mussten. Die Nachbarsfeuerwehr Krahof rückte deshalb ebenfalls zur Unterstützung aus.

Am Abend waren in der Gemeinde St. Georgen 31 Feuerwehrleute im Einsatz.

