Wetterwechsel mit heftigen Gewittern bescherte Feuerwehren in NÖ Einsätze

Nach massiven lokalen Niederschlägen mussten in etlichen Regionen Keller ausgepumpt werden.
Von Wolfgang Atzenhofer
17.08.25, 07:17
Der Abbruch der Hitzewelle mit dem stürmischen Wetterwechsel hielt Samstagnachmittag zahlreiche Feuerwehren in einigen Teilen Niederösterreichs auf Trab. Im Wald- und Mostviertel, sowie im Zentralraum in und rund um St. Pölten mussten die Wehren zu Unwettereinsätzen ausrücken.

Straßenreinigung in Kleinpöchlarn. 

Fünf Einsätze nach heftigen regionalen Niederschlägen vermelde etwa die Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) am frühen Abend. In mehreren Fällen handelte es sich um überflutete Keller, die von den Feuerwehrleuten ausgepumpt werden mussten.  Die Nachbarsfeuerwehr Krahof rückte deshalb ebenfalls zur Unterstützung aus.

Am Abend waren in der Gemeinde St. Georgen 31 Feuerwehrleute im Einsatz.

Pumpeneinsatz in St. Georgen/Ybbsfeld.

Mit Tauchpumpen und Nasssaugern konnte den betroffenen Hausbesitzern rasch geholfen werden.

Mehrere Einsätze in Klein-Pöchlarn

Einen Einsatzbericht veröffentlichte auch die Freiwillige Feuerwehr Klein-Pöchlarn im Bezirk Melk. Auch dort hatten die heftigen Regengüsse  zu überfluteten Kellern und Parkplätzen sowie verunreinigten Straßen geführt. 

