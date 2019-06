Heißluftballon verfing sich in Bäumen

Ein mit fünf Personen besetzter Heißluftballon ist am Donnerstag von einer Windböe erfasst und in einem Waldstück im Bereich des Kilber Sportplatzes (Bezirk Melk) in Baumkronen hängen geblieben.

Dank des schnellen Handelns des Piloten, verfing sich zwar der Ballon in den Bäumen, der Korb konnten mit den Insassen aber am Boden aufsetzen, weswegen es auch keine Verletzten gibt.