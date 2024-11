Heißluftballon in NÖ abgestürzt: Eine Person wurde verletzt

Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Zitternberg zu einem spektakulären Einsatz gerufen. Ein Heißluftballon war in Zitternberg, Bezirk Horn , abgestürzt.

Transport

Die FF Zitternberg unterstützte den Notarzt und die Rettung bei der Versorgung sowie beim Transport in den Hubschrauber. Gemeinsam mit dem Ballonunternehmen wurde später der Ballonkorb entfernt und die Stelle rund um die Ballonhülle abgesichert. Die Ballonhülle, die sich in den Bäumen verfing, konnte erst am nächsten Tag weggebracht werden.