Heimliche Nacktaufnahmen: Ex-Trainer droht hohe Geldstrafe

Doch vor einem Strafgericht wird sich der Niederösterreicher wohl nicht verantworten müssen – dafür fehlen die rechtlichen Voraussetzungen. Deswegen hat sich Rechtsanwältin Valentina Murr, die zwei Opfer vertritt, mit einer Beschwerde an die Datenschutzbehörde gewandt.

Der Beschuldigte habe sich nicht an das „Grundrecht auf Geheimhaltung“ gehalten und eine unrechtmäßige Bildverarbeitung durchgeführt. Damit habe er gegen Artikel 6 der Datenschutz-Grundverordnung verstoßen, heißt es in einem Schreiben an die Behörde. Folgt die Behörde dieser Einschätzung, kann sie eine Verwaltungsstrafe verhängen. „Der Strafrahmen liegt bei bis zu 50.000 Euro“, sagt der stellvertretende Leiter Matthias Schmidl.

Noch ist unklar, bis wann eine Entscheidung in dieser Causa fallen wird. Die beiden Spielerinnen, die seit dem Vorfall unter psychischen Problem leiden, hoffen jedenfalls, dass ihr Ex-Coach zumindest eine Geldstrafe aufgebrummt bekommt.