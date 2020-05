Heeres-Rotstift lässt Militärmusik zittern

"Das Verhältnis, das die Militärmusik NÖ der Allgemeinheit bringt, verglichen mit dem Einsparungspotenzial, steht in keiner Relation", sagt Militärkommandant Rudolf Striedinger. 15 Kaderleute wären von einer Sperre betroffen. Allerdings hofft der Kommandant, dass die Musik erhalten bleiben wird. Wenn nicht, könnten sich die Musiker plötzlich in Büros oder in der Ausbildung wiederfinden.

Betroffen sind die Musiker aber jetzt schon. Busfahrten zu Veranstaltungen müssen vom Streitkräfteführungskommando in Salzburg ausdrücklich genehmigt werden. Nur für die Angelobungen gibt es künftig noch freie Fahrt, heißt es heeresintern.