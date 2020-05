Heer verteidigt "Cook & Chill"

Warum geht es im Detail: Ab Jahresbeginn 2012 soll das System " Cook and chill" zum Einsatz kommen, die dafür notwendige Zentralküche wird derzeit in der Maximiliankaserne in Wr.Neustadt gebaut. Dabei wird kurz vor der Fertigstellung des Essens der Garprozess unterbrochen. Noch im heißen Zustand werden die Speisen verpackt und blitzartig heruntergekühlt. Die Lagerung und der Transport der verpackten und schockgekühlten Speisen erfolgt bei ca. 4 Grad Celsius. Danach werden die Packerl in den sogenannten Finalisierungsküchen - in jeder Kaserne gibt es eine davon - in XXL-Mikrowellen gesteckt und nach der Fertigstellung an die Soldaten ausgegeben.