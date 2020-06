„Heer soll Äcker zurückgeben“

Mehr als 200 Waldviertler Bauern rüsten sich für einen Protestmarsch in Wien, weil sie Angst haben, die Rechnung für Einsparungsbemühungen des Verteidigungsministers Norbert Darabos ( SPÖ) zu zahlen. Er glaubt, Kosten senken zu können, in dem er die Heeresforstverwaltung in Allentsteig den Bundesforsten überlässt. Wie berichtet, befürchten die Landwirte, ihre Pacht-Äcker und Agrarförderungen zu verlieren. Da sie – laut eines Verfassungsrechtlers – keine Rechtsmittel mehr haben, enteignete Flächen zurückzufordern, nehmen sie den Minister in die „moralische Pflicht“. Er soll dazu bewegt werden, ihre agrarische Zukunft abzusichern.

Solange die Prüfung des „Projekts Allentsteig“ nicht abgeschlossen ist, werde es kein Gespräch zwischen Minister und Landwirte geben, lässt Minister-Sprecher Stefan Hirsch ausrichten und kündigt Ergebnisse Anfang März an, betont aber: „Die Pachtverträge mit den Bauern werden weiterhin aufrecht bleiben.“ Doch derzeit muss ein Landwirt jedes Jahr neu ansuchen. Wer in Zukunft für die Vergabe der landwirtschaftlichen Militär-Flächen zuständig sein wird, kann Sprecher Hirsch nicht eindeutig klären. „Dafür wird es wohl eine Regelung bei den Bundesforsten geben“, sagt der Ministersprecher. Definitiv schließt Hirsch eine Heeresforste-Privatisierung aus.