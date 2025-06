Heather Mills als Stargast bei SCS-Nachhaltigkeitsfestival

Vom 5. bis 7. Juni wird in der Shopping City Süd und im Donau Zentrum die dritte Ausgabe des "Westfield Good Festivals" gefeiert. Österreichs größte Einkaufscenter wollen so "zur Bühne für nachhaltige Ideen und kreative Innovationen werden", wird betont. Ziel sei es, "Unternehmen, Marken, Experten und Künstlern, die in Sachen Nachhaltigkeit bereits eine Vorreiterrolle einnehmen, eine Plattform zu bieten".

Preisverleihung

Den Auftakt bildet am Donnerstag ein Upcycling-Contest in der SCS, gefolgt von der Verleihung des "Westfield Good Award". Als Jury-Vorsitzende wird dabei Umweltaktivistin Heather Mills, Ex-Frau von Beatle Paul McCartney, fungieren. Im Donau Zentrum sind das TikTok- und YouTube-Duo Ilia und Arwen von Ilias Welt (am Donnerstag) sowie Content-Creatorin und Dancing Star Anna Strigl (am Freitag) zu Gast.