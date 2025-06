Unwetter im Bezirk Hollabrunn: Feuerwehren bewältigten 20 Einsätze

Ziersdorf bis Nappersdorf - das war der Bereich, in dem sich am Montagabend ein schmaler Unwetterstreifen über den Bezirk Hollabrunn entlud. "Innerhalb kurzer Zeit fielen lokal bis zu 60 Millimeter Regen. Dies führte vereinzelt zu kleinräumigen Überflutungen", informiert Bezirksfeuerwehrsprecher Wolfgang Thürr.

Vorsorglich wurde die Bereichsalarmzentrale in Hollabrunn besetzt und der Bezirksführungsstab in einer kleinen Besetzung aktiviert. "Da sich die Lage nicht weiter zuspitzte, waren keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich", so Thürr.