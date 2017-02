Hausbesitzer überraschte Einbrecher in NÖ

Drei Einbrecher sind am Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Hollenthon (Bezirk Wiener Neustadt-Land) vom heimkehrenden Hauseigentümer und einem weiteren Mann überrascht worden. Einer der Unbekannten versetzte dem Begleiter des Besitzers einen Stoß gegen die Schulter, das Trio entkam mit einem Pkw. Das berichtete die NÖ Polizei am Mittwoch.

Die Täter hatten eine Tür des Einfamilienhauses aufgezwängt und eine Armbanduhr sowie Münzen gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 3.000 Euro, wobei der Wert der Beute nur einen geringen Anteil ausmacht.

Unauffällige Statur

Die drei Männer wurden als südländische Typen mit unauffälliger Statur und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung und Turnschuhe. Das Fluchtfahrzeug war ein hellgrau lackierter Pkw - vermutlich ein Renault - mit kroatischem Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiesmath (Tel. 059133-3385) erbeten.