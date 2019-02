Hasenpest in Korneuburg: Was Sie über die Seuche wissen müssen

Im Bezirk Korneuburg ist ein Fall von Tularämie bekannt geworden. Eine Frau habe sich Ende Jänner mit der auch als Hasenpest bezeichneten und meldepflichtigen Krankheit infiziert, bestätigte die niederösterreichische Landessanitätsdirektion am Donnerstag. Bei der Erkrankten konnte bisher "keine Infektionsquelle eruiert werden", sagte eine Sprecherin.

Was ist Tularämie?

Die Tularämie - auch Hasen-, der Nagerpest, Lemmingfieber, Hirschfliegenfieber, Ohara-Krankheit genannt - ist eine auf der nördlichen Hemisphäre vorkommende, auf den Menschen übertragbare bakterielle Infektion, die durch das Bakterium Francisella tularensis verursacht wird, erklärt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Der Erreger ist für Menschen zwar nur mäßig krankmachend, kann aber auch schwere Krankheitsbilder hervorrufen, heißt es in einem Merkblatt des Gesundheitsministeriums.

Wo kommt die Hasenpest in Österreich vor?

"Im äußersten Nordosten Österreichs besteht ein aktiver Tularämie-Naturherd, der mit den Endemiegebieten in der Slowakei und Tschechien entlang den Flüssen March und Thaya zusammenhängt", heißt es auf der Homepage der AGES. Sporadische Tularämiefälle seien auch in anderen Gebieten Österreichs möglich. So existiert im südlichen Burgenland und der angrenzenden Steiermark ein weiteres Gebiet, in dem die Hasenpest mehrmals bei Feldhasen nachgewiesen wurde. Tularämiefälle bei Feldhasen und Menschen wurden vereinzelt auch in Oberösterreich festgestellt.

Wie oft kommt die Hasenpest vor?

"Seuchenausbrüche mit einem Massensterben von Feldhasen führen zu einer deutlichen Häufung von Tularämiefällen beim Menschen, wie zuletzt 1994/95 und 1997/98 in Niederösterreich mit zirka 20 gemeldeten Humanfällen pro Jahr", heißt es beim Gesundheitsministerium. "In den Jahren 2014 bis 2018 wurden in Österreich 40 Stück Hasenartige, vor allem Feldhasen, zur Untersuchung auf Tularämie an die AGES eingesandt. Sieben Feldhasen waren positiv. Die positiven Fälle wurden vor allem in den vergangenen zwei Jahren diagnostiziert", ergänzt die AGES.