Hanf-Bauer ganz ohne Joints

Ab und zu", lacht Stefan Riegler-Nurscher, "werden noch ein paar blöde Witze gerissen. Aber das kommt nur noch ganz selten vor." Riegler-Nurscher aus St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, ist Hanfbauer aus Leidenschaft. Mit Joints hat der emsige Landwirt aber überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil: Seit 1997 verarbeitet er die Kulturpflanze zu besonderen Geschmackserlebnissen weiter.

Mit nur vier Mitarbeitern entstehen Produkte wie Hanföl, Delikatess-Hanf zum Knabbern, Müsli sowie handgepflückter Bio-Hanftee. Der Familienvater, der ständig am Experimentieren ist, erweitert die Produktpalette stetig. Kürzlich kam Hanf-Schokolade dazu, weitere Leckereien seien zu erwarten.



Dabei war der Start für den 27-Jährigen schwierig. "Ich hab' Durchhaltevermögen gebraucht. Mittlerweile laufen die Geschäfte aber sehr gut." Gemeinsam mit 60 Biobauern aus NÖ, OÖ und dem Burgenland werden auf einer Gesamtanbaufläche von rund 400 Hektar jährlich an die 300 Tonnen Hanf geerntet. Beliefert werden heimische Reformhäuser und Bioläden. "Unser Exportanteil liegt derzeit bei 75 Prozent", berichtet Riegler-Nurscher.



Warum der innovative Vollerwerbslandwirt ausgerechnet im Mostviertel Hanf anbaut? "Die Bedingungen sind hier einfach optimal." Die leichte und tiefgründige Bodenbeschaffenheit würden sich sehr gut eignen, dazu komme, dass sich Trocken- und Nassperioden die Waage halten. Die Felder befinden sich auf einer Seehöhe zwischen 200 und 500 Metern.