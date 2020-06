Hamburg rückt uns ein Stückchen näher

Pausenlos rücken sie an, die riesigen Containerschiffe, die Waren aller Art aus aller Welt im Hamburger Hafen löschen oder aufladen. Metallkolosse bahnen sich ihren Weg über die Elbe. Berge von Erz, Kohle, Getreide, etc. – Container über Container werden mit riesigen Kränen verschifft. Auf den ersten Blick hat die Geschäftigkeit in der norddeutschen Hansestadt mit Niederösterreich wenig zu tun. Und doch gibt es erstaunliche Parallelen, die künftig zu einer verstärkten Kooperation der Region Hamburg mit dem Land Niederösterreich führen sollen.

Die für Wirtschaft und Tourismus zuständige Landesrätin Petra Bohuslav ( ÖVP) stattete diese Woche der Elbe-Metropole einen Besuch ab. Begleitet wurde sie von einer Delegation Unternehmer aus NÖ und der Landes-Wirtschaftsagentur "ecoplus".

Erfolgreich verlief das Treffen von Bohuslav mit ihrem Ressortkollegen Senator Frank Horch ( SPD). Er will NÖ nicht nur als Gastland zum Hafengeburtstag einladen, sondern auch die Tore zu den großen Logistik-Unternehmen öffnen. " Österreich steht uns immer sehr nahe", sagte er. "70 bis 80 Güterzüge verlassen Hamburg pro Woche in Richtung Wien." Bohuslav hob hervor, dass Österreich nach dem deutschen Binnenmarkt und der Tschechischen Republik der drittgrößte Partner Hamburgs ist. "Und Niederösterreich stellt mit 56.000 Containern pro Jahr die meiste Fracht." Ecoplus-Chef Helmut Miernicki: "Unsere Unternehmen können von der Erfahrung Hamburgs in Sachen Logistik profitieren." Aber auch Niederösterreich könne " Software" beisteuern. "An unserer Arbeit in Sachen Nachhaltigkeit, etwa der Optimierung von Liefer-Abläufen, sind die Hamburger interessiert." Weitere Synergien erhofft sich Bohuslav in Sachen Umwelttechnologie. Wie Niederösterreich, setzt auch Hamburg auf erneuerbare Energien. Im Bereich der Elektromobilität und zwischen den diversen Technologie-Clustern soll es zu Kooperationen mit der 1,8-Millionen-Stadt kommen.

Enger zusammenrücken will das Land Niederösterreich mit der rund 1000 Kilometer entfernten Region auch im Fremdenverkehr. Man präsentierte im Zuge der Reise deswegen nicht nur die landschaftlichen und kulinarischen Vorzüge Niederösterreichs, sondern gab auch die Teilnahme an der großen Hamburger Gartenschau im Jahr 2013 bekannt. Niederösterreich wird mit einem eigenen Naturgarten vertreten sein. Im Gegenzug erhofft man, Garten-interessierte Hamburger für die zahlreichen Schaugärten von Schloss Hof über Laxenburg bis zur Schallaburg begeistern zu können.