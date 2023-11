Halloween: Zigarettenautomat in der Nacht in Baden gesprengt

Beim Eurospar in der Wienerstraße in Baden wurde ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt. Hunderte Trümmerteile waren anschließend am Parkplatz davor verstreut.

Der Automat befand sich auf einer Außenwand im Freibereich des Einkaufmarktes und war somit frei zugänglich. Laut ersten Informationen dürfte sich der Vorfall noch vor Mitternacht ereignet haben. Zumindest hatten mehrere Anrainer einen lauten Knall wahrgenommen.