Hainburg: Diebe stahlen zwei Dachrinnen

In Niederösterreich sind wieder Kupferdiebe aktiv. In den vergangenen Tagen machten sich Unbekannte an einer Wasseraufbereitungsanlage in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha zu schaffen. Die Täter montierten zwei Dachrinnen und weitere Teile von dem Gebäude ab.

Vermutlich dürften sie die Teile in weiterer Folge mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden beträgt laut Landespolizeidirektion Niederösterreich rund 500 Euro, leidtragende ist die Gemeinde selbst. Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle erbeten.