Luxusuhren nicht bezahlt: 56-Jähriger in Korneuburg in Haft

Ein 56-Jähriger und seine gleichaltrige Ex-Lebensgefährtin aus dem Bezirk Korneuburg sollen nach einem Einbruch versucht haben, die Versicherung zu täuschen. Der Mann soll außerdem mehrere Luxusuhren bei einem Juwelier nicht oder nur teilweise bezahlt haben.

Der Niederösterreicher wurde am Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Frau wird der Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Polizei mit.

Falsche Angaben gemacht

Das frühere Paar soll nach einem Einbruch in das Wohnhaus der Frau zum Jahreswechsel falsche Angaben über die gestohlenen Gegenstände gemacht haben. Damit soll das Duo versucht haben, sich eine Versicherungsleistung in niedriger sechsstelliger Höhe zu erschleichen. Außerdem soll der 56-Jährige bei der Abgabe eines Vermögensverzeichnisses vor dem Bezirksgericht Korneuburg falsche Angaben gemacht haben.