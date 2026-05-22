Schmuck und Designer-Taschen erbeutet: 29-Jähriger festgenommen

Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich haben einen 29-jährigen serbischen Staatsbürger ausgeforscht, der im Verdacht steht, in ein Wohnhaus in Achau im Bezirk Mödling eingebrochen zu sein.

Die Ermittlungen des Ermittlungsbereichs Diebstahl am Standort Korneuburg laufen bereits seit März 2026. Dem Beschuldigten wird ein Einbruch vom 5. Dezember 2025 zugerechnet. Dabei sollen teure Markenhandtaschen und Schmuckstücke im mittleren fünfstelligen Eurobereich gestohlen worden sein.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Am 27. April 2026 wurde der Mann schließlich in Italien festgenommen.