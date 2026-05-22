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Niederösterreich

Schmuck und Designer-Taschen erbeutet: 29-Jähriger festgenommen

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Achau klickten für einen 29-Jährigen nun die Handschellen.
Johannes Weichhart
22.05.2026, 15:19

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Eine vermummte Person mit Handschuhen hebelt mit einem roten Brecheisen ein Fenster auf.

Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich haben einen 29-jährigen serbischen Staatsbürger ausgeforscht, der im Verdacht steht, in ein Wohnhaus in Achau im Bezirk Mödling eingebrochen zu sein.

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Die Ermittlungen des Ermittlungsbereichs Diebstahl am Standort Korneuburg laufen bereits seit März 2026. Dem Beschuldigten wird ein Einbruch vom 5. Dezember 2025 zugerechnet. Dabei sollen teure Markenhandtaschen und Schmuckstücke im mittleren fünfstelligen Eurobereich gestohlen worden sein.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Am 27. April 2026 wurde der Mann schließlich in Italien festgenommen.

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Am 21. Mai erfolgte die Auslieferung nach Österreich. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er nun in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Mödling
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