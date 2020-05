Haft für Habsburg-Einbrecher

Eine der spektakulärsten Einbruchsserien Niederösterreichs wurde gestern am Landesgericht St. Pölten verhandelt. Auf der Anklagebank: Claudia M., ihr Mann Ernst und Markus B.. Sie sollen über Jahre hinweg bei Einbrüchen Antiquitäten, Biedermeier-Möbel, k.u.k.-Modellschiffe, Gemälde, Porzellan und Geld gestohlen haben. Der Tatort, bei dem sie die größte Beute machten: das Jagdhaus von Karl Habsburg-Lothringen in Türnitz im Bezirk Lilienfeld.



Claudia M. und ihr früherer Freund Markus B. hatten leichtes Spiel. Ein Verwandter der Frau, der laut Anklageschrift am Gutshof arbeitete, besorgte ihnen im guten Gewissen eine Bleibe in unmittelbarer Nähe zum Jagdhaus. Die 42-Jährige schaffte es, einen Haustürschlüssel zu entwenden und die beiden konnten sich so mühelos Zutritt zu dem Gebäude verschaffen. Anfangs, es war im September 2007, stahl M. noch Gegenstände mit geringem Wert (Fotos, Bücher). Doch um seine Drogensucht zu finanzieren, langte das Duo in immer größerem Stil zu. Über Hehler in Deutschland und Oberösterreich wurde die Beute zu Geld gemacht. Die Polizei konnte in der Folge einige Gegenstände auf Flohmärkten sicherstellen. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.