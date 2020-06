Haft für die "Donau-Piraten"

Sie ließen im vergangenen Sommer ratlose und verärgerte Bootsbesitzer entlang der Donau zurück: Sie wussten nicht mehr, wie sie ihre Bootsutensilien vor den umtriebigen Dieben schützen sollten.

Eine ungarische Bande sorgte tagelang für Unruhe, schlug gleich mehrmals zu und stahl 15 Außenbordmotoren im Gesamtwert von 17.000 Euro, was ihr auch den Namen "Donau-Piraten" einbrachte. Jetzt saßen drei Beschuldigte im Alter von 26, 30 und 31 Jahren auf der Anklagebank und mussten sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch und wegen Hehlerei am Landesgericht in Krems verantworten.

Zwei der drei Angeklagten sind bereits vorbestraft und versuchten vor dem Richter Gerhard Wittmann, ihre Not in den Vordergrund zu stellen. "Es ist schwierig, in Ungarn Geld zu verdienen", zeigten sich die Beschuldigtenvoll geständig.