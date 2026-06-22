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Politik

FPÖ-Hafenecker legte Gemeinderatsmandat in NÖ zurück

Der Freiheitliche hatte den Sitz in der Gemeinde Kaumberg seit dem Jahr 2000 inne.
22.06.2026, 14:55

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Christian Hafenecker spricht vor Publikum.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat sein Gemeinderatsmandat im niederösterreichischen Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) zurückgelegt. 

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Der Freiheitliche gab am Montag auf APA-Anfrage zeitliche Gründe als Ursache für den Schritt an. Der 45-Jährige war seit dem Jahr 2000 fast durchgehend als Mandatar in seiner Heimatgemeinde aktiv.

Nachfolger am Freitag angelobt

Hafenecker hat sein Mandat in Kaumberg mit Wirkung zum 2. Juni zurückgelegt, wie aus einer Kundmachung der Gemeinde hervorgeht. 

Als Nachfolger wurde Johann Reuscher sen. nominiert. Der 64-Jährige wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. Juni angelobt, wie auch Medien berichteten. Die Liste "Freiheitliche und Unabhängige" verfügt in Kaumberg über vier der insgesamt 19 Mandate. Die ÖVP hält die absolute Mehrheit.

Lilienfeld FPÖ ÖVP
Agenturen  | 

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