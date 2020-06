Hälfte aller Kinder spricht bei Schuleintritt nicht ausreichend Deutsch

Im zweiwöchigen Sommerkurs im August will man die betroffenen Kinder in Kleingruppen und 60 Minuten-Einheiten auf das neue Schuljahr vorbereiten – und dafür sorgen, dass durch die Corona-Zeit erlangte Sprachdefizite rasch aufgeholt werden. Dabei soll das bereits Erlernte gefestigt und intensiviert werden. „Der Bedarf ist ganz klar da und möglicherweise war diese Förderung noch nie so wichtig wie in diesem Sommer“, betonte dazu auch Janine Fischer, Obfrau des Verein „Startklar“ der die Deutschkurse durchführt.

„Startklar“ bietet unter dem Jahr Deutsch-Spielegruppen für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren an und ist unter anderem auch in Kindergärten im Einsatz. Vor der Corona-Krise gab es 24 solcher Gruppen, diese Woche haben neun wieder begonnen. Fischer betont, dass die Sprache spielerisch am schnellsten erlernt werde. Schnedlitz: „Die Kinder sollen Spaß daran haben, Deutsch zu sprechen.“