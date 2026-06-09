86-Jähriger kam bei Autounfall im Bezirk Amstetten ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall in Haag im Bezirk Amstetten ist Dienstagfrüh ein 86-Jähriger ums Leben gekommen. Der Pensionist war nach Polizeiangaben aufgrund gesundheitlicher Probleme gegen 8.21 Uhr mit seinem Pkw vor einer Linkskurve von der B42 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Reanimationsversuche des Notarztes des angeforderten Hubschraubers "Christophorus 15“ scheiterten, der Mostviertler starb an Ort und Stelle.

Lenker eingeklemmt

Der Unfall passierte auf der B42 zwischen Haag und Haindorf. Durch den Anprall am Baum wurde der Pkw schwer deformiert. Der 86-jährige Lenker wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.