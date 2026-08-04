Gyrocopter-Absturz im Bezirk Amstetten: Zwei Männer verletzt

Zwei Männer sind am Dienstag bei einem Gyrocopter-Absturz in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) verletzt worden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ der APA.

Der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ flog einen der beiden Senioren mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus. Der andere Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren.

Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben kurz vor 13.30 Uhr. Der Pilot setzte wenige Minuten nach dem Start einen Notruf ab. Der Tragschrauber landete auf einer Wiese in der Nähe des Flugplatzes in der Mostviertler Gemeinde. Die Ursache war vorerst unbekannt.