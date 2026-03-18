Quartett „Gustav klingt“ siegt bei Liedermacher-Bewerb in NÖ

Im Finale des vierten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich begeisterte das Quartett „Gustav klingt“ mit seinem „Schlaflied“. Dafür gibt es den Hauptpreis von 3.000 Euro. Thema des Gesangsbewerbs war „Mein Lied für … die Kinder dieser Welt“.

Schwungvolle Mitmachlieder, berührende Liebesbekundungen und musikalische Ermutigungen für die Kleinsten der Gesellschaft gab es bei der Finalshow von „Mein Lied für … die Kinder dieser Welt“ in der Bühne in Purkersdorf zu hören.

Im Finale des vierten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbes der Kultur.Region.Niederösterreich widmeten sich die 13 Finalistinnen und Finalisten den Kindern, dem Kindsein und auch der Elternschaft. Musikalisch reichte der Bogen vom Song mit Gitarrenbegleitung über Disco-Performance bis zum Auftritt mit Band.

Das Quartett "Gustav klingt" aus Pressbaum schaffte es mit seinem „Schlaflied“ nach ganz oben aufs Siegertreppchen. Für ihren A-cappella-Beitrag bekommen Ursula Gerstbach, Franz Alexander Langer, Doris Schillein und Bettina Bogdany 3.000 Euro und eine Produktion im Tonstudio Gary Lux. Bandmitglied Franz Alexander Langer hat das Siegerlied als „echtes Schlaflied" für seine Kinder geschrieben - als "erfrischende Alternative für die altbekannten Schlaflieder".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franz Gleiß „Gustav klingt“ mit Bettina Bogdany, Doris Schillein, Franz Alexander Langer und Ursula Gerstbach hat Gold geholt.

Das Trio Ringelspü – mit Musikern aus St. Veit, Tradigist und St. Pölten - landete auf Platz 2, für ihr „Wie geht’s Leben“ gab es 2.000 Euro Preisgeld. Bronze und 1.000 Euro gibt es für den Drittplatzierten, Mario Schenkermayr aus Ertl, der sein Lied „Du wirst verstehn“ zum Besten gab. Für Tanja Trappl (Platz 4) aus Immendorf („Kinder dieser Welt“) sowie Walter Sitz mit Tochter Emma und Antja Koala (Platz 5) aus Seitenstetten („Baucharbeiter-Song“) gibt es Gutscheine. Alle weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer landeten ex aequo auf dem sechsten Platz.

"Wir unterstützen die große und vielfältige Musikszene in Niederösterreich, weil es uns ein großes Anliegen ist, menschengemachtes Talent zu fördern“, sagt Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber. „Dass die Großen den Kleinsten ihre Stimme geben, ist berührend. Musik gehört gehört, Musikerinnen und Musiker müssen auf die Bühne. Wir stehen mit Rat und Tat hinter dieser großartigen Szene!“

Für den mittlerweile vierten Wettbewerb hatten Musikerinnen und Musiker aus Niederösterreich 157 Lieder eingereicht. Nach einer Vorauswahl stellten sich 25 Acts dem Live-Casting, die „Top 13“ durften weiter ins Finale: Angela Mair, Anita Krenn, Brennholz Rocks, Christian Lugmayr, Gustav klingt, Leona Fichtinger, Mario Schenkermayr, Philipp Schagerl, Ringelspü, Seelenverwandt, Tanja Trappl, Verena Gharibo und Walter Sitz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franz Gleiß Die Top 3 des Bewerbs: Roman Koberwein, Urge Kirchner und Mario Schagerl (Ringlspü), Bettina Bogdany, Doris Schillein, Franz Alexander Langer und Ursula Gerstbach (Gustav klingt) sowie Mario und Julia Schenkermayr.