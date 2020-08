Sperre der Südbahnstrecke wird bis Samstag verlängert

Wegen eines Verkehrsunfalles zwischen einem Zug der ÖBB und einem Lkw sind auf der Südbahnstrecke zwischen Mödling und Pfaffstätten bis voraussichtlich Samstagfrüh keine Fahrten möglich. Die Unterbrechung wird aufgrund der umfangreichen Aufräum- und Reparaturarbeiten länger als erwartet dauern, teilte die ÖBB Freitagabend mit. Ursprünglich war mit der Wiederaufnahme des Betriebs Freitagabend gerechnet worden.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Mödling und Bad Vöslau wird für die Dauer der Streckensperre fortgeführt. Fernverkehrszüge werden über die Pottendorfer Linie umgeleitet.

Am Freitag in der Früh war es um 6.59 Uhr auf einer gesicherten Eisenbahnkreuzung in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) zu dem Zusammenstoß gekommen.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt und die Wagons sind bereits vollständig geräumt. Laut ÖBB werden Fernverkehrszüge über Ebenfurth umgeleitet.