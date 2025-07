Bis zu 90.000 Liter Gülle vor dem Kinderzimmer-Fenster: Familie verzweifelt

Auch Kontaktaufnahmen mit Gemeinde und Bezirkshauptmannschaft blieben bislang erfolglos, so Petz. In einer Stellungnahme zur rechtlichen Situation kommt man seitens der Bezirkshauptmannschaft zum Schluss, dass "die Zwischenlagerung von flüssigem Wirtschaftsdünger (Gülle) in dem vorhandenen Container aus agrarfachlicher Sicht eine ordnungsgemäße und in der Landwirtschaft übliche Lagerung" darstelle. Der Container sei vom Lagerungs- und Ablagerungsverbot ausgenommen und benötige keine Bewilligung. Er sei "modern und flüssigkeitsdicht ausgeführt".

Bürgermeister als Vermittler

Weil es sich um einen mobilen Container handelt, sieht man auch seitens der Gemeinde Bad Schönau aus baubehördlicher Sicht keinerlei Handhabe. Bürgermeister Ferdinand Schwarz (ÖVP) hat aber Kontakt zum betroffenen Landwirten aufgenommen und bemüht sich um eine einvernehmliche Lösung des Falles.