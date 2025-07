Erster grenzüberschreitender Rettungseinsatz: Radfahrer in Slowakei geflogen

Der Radfahrer wurde vom Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Hainburg und einem Rettungswagenteam vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ für den raschen Abtransport in eine geeignete Klinik alarmiert.

Die Koordination zwischen Notruf Niederösterreich, der Leitstelle in Bratislava und dem Spitalsteam im Krankenhaus Bory erfolgte nahtlos: „Bereits während der Versorgung vor Ort konnten wir über unsere internationale Leitstellenanbindung eine direkte Aufnahme im Spital in Bratislava organisieren. Vier Minuten nach Abflug war der Patient bereits in professionellen Händen der slowakischen Kolleginnen und Kollegen“, heißt es von Notruf NÖ.