Grüner Ring um die Donau-Metropole

„Wir vollenden 100 Jahre nach dem Tod von Otto Wagner dessen Idee von einem grünen Ring rund um Wien.“ Was Stephan Pernkopf vorhat, ist im Vergleich der europäischen Hauptstädte einmalig. Der für Raumordnungsfragen zuständige Landesvize will um die Millionenstadt ein zusammenhängendes Netz an Grünflächen und Erholungszonen legen, die nie mehr bebaut werden sollen. Möglich werden soll das durch rechtlich bindende Siedlungsgrenzen.

Die Bundeshauptstadt und ihr Umland wachsen rasant – insgesamt zählen Experten die österreichische Ostregion zu den am stärksten wachsenden Regionen Europas. Verkehrsdruck und ausufernde Bautätigkeit sind die Folgen. Ein weiteres Zusammenwachsen von Wien und seinem Umland will Niederösterreich um jeden Preis vermeiden. „Wir wollen keinen Siedlungsbrei. Ohne klare Spielregeln verlieren wir weiterhin wertvollen Boden. Es geht um die Lebensqualität von rund 2,5 Millionen Menschen in der gesamten Ostregion“, sagt Pernkopf.