Grüne: Helga Krismer glaubt, dass Koalition im Bund halten wird

Mit rund 90 Prozent der Delegiertenstimmen ist Helga Krismer, Landessprecherin der NÖ Grünen, am Sonntag zur Spitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl nominiert worden. Am Tag darauf sprach sie bei einem KURIER-Checkpoint über die Situation der Grünen im Bund und ihre Vorstellungen für Niederösterreich. Sie ist auf jeden Fall überzeugt, dass die türkis-grüne Zusammenarbeit in der Regierung nun bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird.

Wenn die beiden Parteien, nachdem sie diese Krise gemeistert haben, wieder arbeitsfähig Fahrt aufnehmen, sei sie zuversichtlich: „Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird.“ Als Landessprecherin war sie an dem Wochenende, als die Bundesregierung an der Kippe stand, ständig in die innerparteilichen Gespräche involviert gewesen. Und sich danach sehr erfreut und erleichtert gezeigt, dass mit Kanzler Alexander Schallenberg ein Ausweg gefunden wurde. Krismer: „Das war sehr verantwortungsvoll, was Werner Kogler gemacht hat. Und es war letztendlich auch eine sehr, sehr gute und weise Entscheidung, die die ÖVP in ihrer Gesamtheit getroffen hat.“

Bei den Grünen wären die Entscheidungen jedenfalls nicht nur in einem inneren Kreis auf Bundesebene getroffen worden. Es habe laufend Videokonferenzen mit Werner Kogler gegeben, man habe sich abgesprochen, wie man mit der jeweiligen Situation umgeht. Helga Krismer: „Ich hatte den Eindruck, die ÖVP braucht zu einer Entscheidung noch mehr Zeit.“ Deswegen kam aus NÖ auch der Appell, sich nicht zu rasch festzulegen. „Dann sind die Dinge aber sehr rasch ins Rollen gekommen und ich bin wirklich froh, dass die ÖVP dann zeitnah diese für ganz Österreich wichtige Entscheidung getroffen hat“, sagt Krismer.