Politik in NÖ: Vereinte Kritik der Parteien an den Bundesbahnen

„Die Vereinbarungen mit dem Bund müssen eingehalten werden und die Investitionen in Niederösterreich gesichert bleiben“, so die Klubobfrau. Der Antrag kritisiert die Verzögerung und das Zurückfahren wichtiger Bahnprojekte wie Nordbahn, Laaer Ostbahn und Südbahn durch die Bundesregierung. Eine entsprechende Resolution soll an den Bund übermittelt werden.

Maßnahmen gefordert

Thematisiert werden soll am Donnerstag auch ein Vorfall an einer Bildungseinrichtung in Niederösterreich, bei dem Schüler hinter dem Rücken einer Lehrerin den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Georg Ecker, Bildungssprecher der Grünen, hat dazu einen Antrag in den Landtag eingebracht. Er will wissen, wie die Landesregierung den Fall einschätzt und welche Maßnahmen nun geplant sind.